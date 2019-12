Avatakse Riispere-Turba raudteelõik

Pühapäeval avatakse Riisipere-Turba raudteelõik. Kell 10.04 väljub Tallinnast Turbasse esimene rong, mis läbib äsja valminud raudteelõigu, mille maksumus oli 7,72 miljonit eurot.

Eesti Raudtee teatas, et Turba ja Tallinna vahel hakkab mõlemas suunas sõitma 11 rongi päevas ning projektkiiruse järgi on uus raudteelõik nende taristu kiireim – lõigul võib sõita kuni 140 kilomeetrit tunnis. “Turba elanikele on pealinn vaid veidi enam kui tunniajalise rongisõidu kaugusel,” ütles Elroni juhatuse esimees Merike Saks pressiteates.

Valitsus kiitis Riisipere-Turba raudteelõigu ehitamise heaks 2017. aasta mais täiendavate taristuinvesteeringute programmi raames.

Valitsuse poolt heaks kiidetud järgmise, 2020. aasta riigieelarve eelnõus nähakse ette 2 miljonit eurot Turba ja Rohu­küla vahelise raudtee projekteerimiseks. Turba-Rohuküla raudteelõik oleks teine etapp kunagise Haapsalu raudtee taastamisel.

