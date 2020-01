Aastalõpuintervjuu vallavanemaga

Reili Rand on nelja aastaga suutnud tõestada, et noor ja tark naine sobib juhiks. Kui ta 2015. aastal Hiiu valla vallavanemaks valiti, oli ta Eesti üks nooremaid valla­vanemaid. 2017. aasta kohaliku volikogu valimistel kogus ta Hiiumaal rekordilised 490 häält, tänavu tegi riigi­kogu valimistel tubli tulemuse, kogudes 918 häält. Ta on teine vallavanem Eestis, kes sellest ametist lapsepuhkusele läheb.

