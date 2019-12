Aastalõpp toogu rahu

Jõuluaega on jäänud napilt nädal, aga jõulurahu ei paista veel kuskilt. Mart Helme matslik sõnavõtt Soome peaministri Sanna Marini aadressil põhjustas tormi, mis paraku ei jäänud tormiks kohalikus poliitilises liivakastis.Apteegireformi muutmise seaduse tagasilükkamine riigikogus tõi kaasa ketiapteekide omaniku kättemaksu. Otse läheneva tormi eel ja ette teatamata sulgesid nad protestimärgiks neile kuuluvate apteekide uksed, et näidata, missugune võib olla olukord peale apteegireformi.“See, mis me täna näeme, on kõige ilmekam näide sellest, miks apteegireform on vajalik,” reageeris sotsiaalminister Tanel Kiik kolmapäevasele aktsioonile.Meie president võitis kohtus riigikogu. USAs tagandatakse presidenti. Suurbritannia valmistub Brexitiks. Austraalias purunevad kuumarekordid.Lisaks räsis Eestit kolmapäeval suur torm. Õnneks ei toonud see kaasa nii suuri kahjusid kui eelmine. Ka Hiiumaal olid kahjud väikesed – elektrita oli korraks vaid väike osa saarest. Suurimaks probleemiks oli üks autole langenud puu ja hulk teedele langenud puid.Kolmapäevasele tormile eelnes uhke täis­vikerkaar ja järgnes imeilus päikeseline päev. Eile said riigikogulased jõuluvanalt kingitused kätte ja lähevad koos koolilastega jõuluvaheajale. Loodame, et ka laia lõuaga ütlejad panevad suu paksult piparkooke täis ja on korraks vait.Isegi, kui lund ei tule, võiks jõuluajal olla rahu nagu soovitasid meie esivanemad: “Mõistlik inimene sel ajal kogub ennast, justnagu loodus seda teeb. Hoiab rahu, hoiab lähedasi, hoiab tuld koldes ja toas.”

20. detsember 2019