Volikogu kaalub Ristna jahisadama ostu

Hiiumaa vallavolikogus oli arutusel OÜ Ewent juhatuse liikme Endel Everti pakkumine, müüa Ristna jahisadam 180 000 euroga Hiiumaa vallale.

Ristna jahisadama ostuga saaks Hiiumaa vald endale ühe merevärava lisaks. Volikogu esimehe Aivar Viidiku hinnangul oleks see hea võimalus arendada kogu Kalana piirkonda.

Summa tuleb vallal tasuda kaheksa kuu jooksul, alates võlaõigusliku lepingu sõlmimisest. Ostu-müügi leping tuleb sõlmida hiljemalt tuleva aasta esimeses kvartalis.

Vallal on õigus lepingust taganeda ja kohustus omand Evertile tagastada juhul, kui müügihind jääb maksetähtajaks tasumata põhjusel, et tuleval aastal ei saada positiivset rahastus­otsust INTERREG ESTLAT sadamate toetus­meetmest Ristna jahisadama väljaarendamiseks. Sel juhul peab vald tasuma Evertile leppetrahvi 2000 eurot.

Ristna jahisadam asub Kõpu poolsaare läänetipus Kalana külas. Ettevõtja Endel Evert rajas selle möödunud sajandi keskel ehitatud ja kümneid aastaid lagunenud Kalana kalasadama akvatooriumi.

Maikuus kirjutas Postimees, et kalasadama ostis sala­pärane Vene investor Dmitri Morozov. Häviva sadama omanik aga pole aastate jooksul sadamakai päästmiseks midagi teinud ning juba toona hädasti remonti vajanud sadam laguneb loodusjõudude käes kiiresti. Nüüd ähvardab sadama­kaid juba kokkuvarisemine. Kui Kalana vana sadama­kai lõplikult puruneb, jääb tormide meelevalda ka selle kõrvale rajatud Ristna jahi­sadam ja Endel Evert, kes Kalana lahes uut väike­sadamat arendab, on suure probleemi ees. Everti sõnul on Morozov öelnud, et tema Kalanas sadamat pidada ei taha, vaid soovib n-ö sissepandud raha välja võtta. Hiiumaa valla­vanem Reili Rand ütles toona Postimehele, et tegemist on eraomandiga ning vald olukorda ei sekku.

Millise otsuse volikogu eilsel istungil langetas, polnud lehe trükkimineku ajaks veel teada.