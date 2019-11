Viimane sünnipäev vanas Kärdla põhikooli hoones

Kärdlas on kooli­haridust antud juba 189 aastat – sel puhul oli teisipäeval põhikoolis pidulik kontsert, kus teiste seas astus üles ka kooli vilistlane, helilooja Erkki-Sven Tüür.Kontsert Kärdla põhikooli saalis oli märgilise tähendusega, sest see jäi viimaseks sünnipäevaks, mida tähistati praeguses õppehoones.





Sildid: Erkki-Sven Tüür, Kärdla põhikool, sünnipäev