Vallavanema asendaja selgub lähinädalatel

Oktoobri lõpuni sai kandideerida Hiiumaa vallavalitsuse liikmeks vallavanema ülesannetes ehk peagi lapsehooldus­puhkusele jääva Hiiumaa vallavanema Reili Ranna asendajaks.

Konkursile laekus neli avaldust ja kolme kandidaadiga toimusid vestlused eelmisel nädalal. “Otsus vallavanema asendaja määramiseks tuleb lähinädalatel,” ütles vallavanem esmaspäeval Hiiu Lehele.

Septembris teatas vallavanem volikogule, et kavatseb aasta lõpus minna lapsehoolduspuhkusele. Seaduse järgi saab vallavanem endale asendaja, näiteks puhkuse ajaks, määrata vallavalitsuse liikmete seast.

Hiiumaa vallavalitsuses on praegu kaheksa liiget, lisaks viiele osavallavanemale veel majandusosakonna juhataja, rahandusosakonna juhataja ja vallavanem. Vallavalitsuse koosseisu täiendamiseks kuulutaski vallavanem välja konkursi.

Otsus tekitas volikogu opositsioonis kahtlusi, kas niisugune viis vallavanema asendaja leidmiseks on ikka õiguspärane. Volikogu oktoobrikuu istungil esitasid nad mitu selleteemalist küsimust.

Vallavanem vastas istungil, et konkursi korraldamise juriidiline pool on läbi arutatud kantseleiga ja kohalike omavalitsuste nõuniku Kristel Jupitsaga.

Volikogu esimees Aivar Viidik lisas, et seda, kuidas vallavalitsuse liige leitakse, ei ole kusagil nimetatud ega piiratud.

Reili Rand on Eestis teine vallavanem, kes ametiajal lapsepuhkusele läheb.

