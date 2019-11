Vallavanem esitab asendaja kandidaadiks Toomas Rõhu

erakogu

Lapsehoolduspuhkusele suunduv Hiiumaa vallavanem Reili Rand teatas, et avaliku konkursi tulemusel esitab ta voli­kogule vallavalitsuse liikmeks kinnitamiseks hiidlase Toomas Rõhu, kes pikalt juhtinud Tõstamaa valda Pärnumaal.

Sildid: Toomas Rõhu, vallavanem