Uue sõiduplaani esimene kokkulepe

Parvlaevaoperaator TS Laevad ja Hiiumaa valla­valitsus teatasid, et jätkavad Hiiumaa ettevõtjaid ja bussi­firmat GoBus kaasates läbirääkimisi, et leppida kokku parim parvlaevade sõiduplaan, mis arvestaks kogukonna vajadusi ja talviseid sõiduolusid.

Esmaspäeval peetud kohtumisel lepiti kokku, et päeva esimene väljumine Helter­maalt on ka tuleval aastal kell 6.30. Teiste väljumiste üle läbirääkimised jätkuvad. “Koostame ühiselt sellise sõiduplaani, et aastaringselt on kuue reisi väljumisajad samad ning kevadel, suvel ja sügisel lisatakse väljumisi kokku­lepitud sõiduplaani vahele,” selgitas vallavanem Reili Rand.

Näiteks suvisel tipphooajal on parvlaeval kummastki sadamast koguni 12 väljumist.

TS Laevad Rohuküla–Heltermaa liini teenindusjuht Terje Kaibald ütles, et ka vedaja on huvitatud pikemaajalistest kokku­lepetest ning stabiilsusest väljumiste osas.

Ettevõtjate liidu juhatuse liige Agur Nurs ütles, et on läbirääkimiste senise käiguga rahul: “Väga hea, et paljudele Hiiumaa ette­võtjatele oluline, 6.30 väljuv reis on paigas.” Nurs ütles, et Hiiumaa ettevõtete kaubaveo edukaks toimimiseks on olulised teatud hommikused ja õhtused kellaajad.

Hiiu Leht kirjutas, et algselt ühe variandina kell 5.30 väljumisega välja pakutud sõiduplaan oleks saareelu segi paisanud.

Kärolyn Kivistik

Sildid: parvlaevade sõiduplaan, TS Laevad