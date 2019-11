TV10 algab, seekord hiidlasteta

Koolispordi sarja TV 10 Olümpiastarti uus hooaeg avatakse 27. novembril Tallinnas Eesti rahvusringhäälingu uudistemaja pressiruumis, kahjuks algab võistlussarja 49. hooaeg hiidlaste tiimita.Neljal aastal pingutasid kogenud treenerid Toivo Pruul ja Hannes Maasel selleks, et Käina kooli ja Emmaste kooli ühistiim välja panna. Tulemused olid korralikud ja väiksemate koolide arvestuses saadi teine koht 2016. ja 2018. aastal, tänavu saadi neljas koht ja 2017. aastal viies.





