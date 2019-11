Tunnustame tegusaid isasid

Enne pühapäevast isadepäeva korraldavad Hiiumaa naiskodukaitsjad mees­perele Käina kultuuri­keskuses kontserdi. Peale Käina lauljate-tantsijate esinemist kuulutatakse välja tänavused aasta isa kandi­daadid ja tunnustatakse Hiiumaa aasta isa 2019.

Aasta isa kandidaatidena on esitatud Igor Prigoda ja Tõnu Soop Kärdlast, Heiki Maivel Jausa külast, Taavi Teller Käinast ja Argo Erk Hausma külast.

Žürii liige Aasta ema 2019 Ly Klee rääkis, et arutelu oli pikk ja põhjalik: “Kandidaadid olid igaüks omamoodi tunnustust väärt, aga lõpuks jõudsid kõik žürii liikmed ühisele otsusele – süda on rahul, midagi kripeldama ei jäänud.”

Aasta isa kontsertaktus Käina kultuurikeskuses algab laupäeval, 9. novembril kell 16 ja pidu on kõigile tasuta.

Sildid: isadepäev, kontsert