Tuleb harjuda, et kõik uueneb

Eile algas Kärdla Keskväljaku ehitus. Liiklus on nüüdseks ümber korraldatud ja nõuab kindlasti pisut harjumist. Olge siis väljakul tähelepanelikud ja jälgige hoolega liiklusmärke.

Möödunud nädalal toimusid Hiiumaa osavaldades rahvakoosolekud, et selgitada uuest aastast kehtima hakkavat jäätmekorraldust. Koosolekud olid rahvarohked ja kõigil räägiti aktiivselt kaasa. Loomulikult oli uue korra kohta ka palju küsimusi. Eks näis, mis uus aasta toob ja kuidas süsteem toimima saab. Ilmselt on kõik esialgu harjumatu nii eraisikutele kui ka jäätmevedajale ning prügi­lale.

Kõppu plaanitakse kinnist lasteasutust ehk ravikodu, kuhu uuest aastast tuleks abi saama neli kuni kuus last. Toimuv on kohalike hinge juba muret külvanud, sest paljudel on veel meeles kauge nõukogudeaeg, kui Kõpu kooli tollased asukad küla peal pahandust tegid. Kuigi aastaid pole Kõpu külaelanikel kooli lastega mingeid muresid olnud, püsib hirm kaua alles ja eks seda tuleb siis info­päeval hajutada.

Paigas on ka uue Kärdla riigimaja või siis Hiiumaa riigimaja tulevane asukoht. Sobivaim leiti olevat Kärdla turuplats kohe Keskväljaku ääres – nii et uuenemas on ka meie turg. Aega sellega aga veel on – riigimaja ehitus­tööd peaksid algama alles aastal 2023.

15. november 2019