Tublid noored!

Teisipäeval tunnustati Hiiumaa vabakonna parimaid. Parima kodanikuühenduse tunnustuse pälvisid ootamatult lahkunud treeneri, Toivo Pruuli tööd jätkanud kergejõustiku­klubi Hiiker noored.

Saades aru, et koos treeneri lahkumisega võivad lõppeda ka kergejõustiku treeningud ja võistlused Hiiumaal, haarasid noored ohjad ja hakkasid neid ise korraldama. Lisaks otsisid nad endale ka uue treeneri Häli-Herta Haavapuu.

Niisugune pühendumus ja entusiasm on igati tunnustust väärt. Toivo Pruul tegi saare kergejõustikunoortega üle 40 aasta suurt tööd ja see on ka vilja kandnud – koju on toodud väga häid tulemusi võistlustelt ja ka see, et ta on noortesse nii suure spordihuvi süstinud, et nad ise jätkamiseks võimaluse leidsid. Toivo Pruul oleks oma õpilaste üle ilmselt uhke.

Kergejõustikuklubi noored tõestasid, et kui midagi väga tahta, siis on kõik võimalik. Selle asemel, et nurka konutama jääda, peab endal pealehakkamist olema.

Teine suur uudis sel nädalal on ilmselt uue vallavanema kandidaadi selgumine. Reili Rand esitab volikogule vallavalitsuse uue liikme kandidaadiks Toomas Rõhu. Aastaid Tõstamaa valda juhtinud, kuid Hiiumaa juurtega Rõhustki ei lähe sport kaugelt mööda. Nimelt õppis ta omal ajal kehalise kasvatuse õpetajaks. Mine tea, ehk saame endale veel uue spordieestvedaja.

29. november 2019