TS Laevad küsitlus näitas klientide rahulolu

TS Laevad

TS Laevad viis suvel läbi sadamakassast parvlaevapileti ostnud klientide rahuloluuuringu. Juunis-augustis küsitleti kokku 600 inimest, neist 300 reisis Saaremaa liinil ja 300 Hiiumaa liinil.Vastustest selgus, et 86 protsenti küsitletud Hiiumaa liinil reisijatest pidas parvlaevade sõiduplaani sobivaks;90 protsenti oli rahul ka sadama alal oleva järjekorra liikumise kiirusega; juhised sõiduks sadama alal olid arusaadavad 96 protsendile; teenusega kail oli rahul 79 protsenti vastanuist; klienditeekonnal hinnati kõige kõrgemini teenindaja sõbralikkust, abivalmidust ja viisakust.TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Pille Kauber ütles, et suvine rahuloluuuring näitas, et sadamakassast parvlaeva pileti ostnud reisijad hindavad teenindust nii sadamas kui laeval üldiselt kõrgelt. “Valmis­olek sadamakassast pileti ostmise asemel e-teenuseid kasutada vajab veel harjumist,” lisas Kauber.

Sildid: rahuloluuuring, TS Laevad