Tahkunas ründas inimest koer, mitte hunt

Kairit Kiin

Keskkonnaamet teatas eile hundijahi esialgsed küttimis­mahud 2019/2020 jahihooajaks, ühtlasi ka seda, et suvel ründas Tahkunas naist koer, mitte hunt.Tänasest algab hundijahihooaeg, aga Hiiumaal esialgu hunti veel lasta ei saa, Saaremaal tohib küttida vaid ühe isendi.Viimati küttisid Hiiumaa jahimehed hunte 2017/2018 jahihooajal.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jahihooaeg, küttimis­mahud