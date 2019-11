Suurim mure suviste jäätmete pärast

Valla korraldatud jäätme­korralduse infotunnid olid rahva­rohked, enim tunti muret, mis saab suvel, kui saare külastajate arv kahe­kordistub.Hiiumaa vald korraldas möödunud nädalal osavaldades kokku seitse infotundi, et tutvustada tulevast aastast kehtima hakkavat uut jäätmekorraldust. Infotundides osales 300 inimest, kõige rohkem tuldi Kärdla päevakeskusesse ja kultuurimajja – mõlemas oli kohal ligi poolsada huvilist.





Sildid: jäätme­korraldus