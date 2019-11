Sünnipäevalised tundsid huvi valla arengute vastu

Reili Rand

Reedel olid valla­kodanikud oodatud osavallamajadesse, et koogi ja kohviga tähistada Hiiumaa valla teist sünnipäeva ja vallajuhtidele küsimusi esitada.Kõrgessaare osavallas käis väikeses pidulauas istumas 15 vallakodanikku. Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo tutvustas peolistele plaani, kuidas tuntud hiidlasi sündmuste kaudu rohkem meeles pidada.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: sünnipäev, vald