Saatkond kolib Tellis­kivist Raekoja platsile

Kaja Antons

Hiiumaa saatkond Telliskivi loomelinnakus osutus nii menukaks, et korraldajad otsustasid sellega kolida Raekoja platsile Tallinna jõuluturule.Hiiumaa ettevõtjate ühiste jõududega kuu aega Tallinnas Telliskivi loomelinnakus avatud pop-up poe ehk nn Hiiumaa saatkonna käive oli prognoositust suurem. Iga päev sooritati keskmiselt 40–65 ostu, mõnel laupäeval ka 80 ostu.





Sildid: saatkond, Telliskivi Loomelinnak