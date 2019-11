Saare mesilasperede arv kasvas 201 võrra

Kui kevadel taotles 37 mesinikkuTARU toetust 500 mesilas­perele, siis nüüd, sügisel teatas 38 mesinikku 701 mesilasperest, millega PRIA järgmise aasta toetussumma määramisel arvestama peaks.PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin avaldas heameelt selle üle, et mesinikud on kiirelt omaks võtnud mesilasperede arvu teatamise kaks korda aastas.





