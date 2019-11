Rekordiliselt sajune oktoobrikuu

Eestis on aasta saju­seimaks kuuks august, ent saartel ja rannikualadel ei tarvitse see nii olla.Vahel võib koguni tunduda, et siin valitseb vahemerelist tüüpi ilmastik: kevad ja suvi on kuivapoolsed ning mandrist rohkema päiksepaistega ja vihma hakkab ohtramalt sadama alles sügise saabudes – kui taimestiku jaoks juba liiga hilja.





Sildid: ilmastik