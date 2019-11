Reko kuusest saab linna jõulupuu

Kärdlas alustati eile Keskväljaku ehitustöödega. Kuna ehitusalasse jääb ka koht, kus tavaliselt asub linna jõulu­kuusk, kaunistatakse sel aastal Reko kontoritarvetepoe ees kasvav kuusk. Sellel kuusel põlesid pühade­küünlad tegelikult juba ka eelmisel aastal. Idee, et see võikski olla Kärdla jõulupuu, on korduvalt ka sotsiaalmeediast läbi käinud. Linnakodanikud on leidnud, et miks peab igal aastal metsast kuusepuu maha raiuma, kui Keskväljaku ääres ilus kuusk juba kasvab. Advendiküünlad süüdatakse tänavusel jõulupuul 1. detsembril kell 17.30. Sündmuse korraldab Kärdla kultuurikeskus.

