Prügila uus juht: Võime saada suunanäitajaks

Hiiumaa vald

Novembrist alustas OÜ Hiiumaa Prügila juhatuse liikmena Tambet Toomemäe, kelle esimeseks suureks väljakutseks on uus jäätmekorraldussüsteem.Tambet Toomemäe sõnul saab uuest aastast kehtima hakkav Hiiumaa valla jäätme­korralduse süsteem olema väljakutse.“Praegu jõuab prügilasse kõik peamiselt segaolmena, see pressitakse ühte konteinerisse ja viiakse mandrile.





Sildid: Hiiumaa Prügila, Tambet Toomemäe