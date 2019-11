Politseinikud korraldasid mehe leidmiseks maastikuotsingu

Laupäeva õhtul kell 20.14 sai häirekeskus teate, et Kassari poolsaarel on kaduma läinud 58aastane mees, kes oli lubanud minna aega veetma Tirbi puhkealale. “Mees oli helistanud lähedastele ja palunud endale järele tulla, kuid paraku sellest abi ei olnud – mõne aja möödudes sai aku tühjaks. Seetõttu polnud infot mehe täpse asukoha kohta ja telefoni ei saanud enam ka positsioneerida,” rääkis Kärdla politseijaoskonna välijuht Marko Kallas.

Kärdla jaoskonna politseinikud hakkasid koheselt ette valmistama maastikuotsinguid. Otsingutele kaasati kokku ligi 20 inimest koos teenistuskoera, soojuskaamera ja ATVga. Kella 22.14 ajal leitigi Tirbi puhkealalt mees, kes oli tarvitanud alkoholi ja jäänud metsa magama. “Õues oli mõni kraad sooja ja sadas vihma. Kohale kutsutud meedikud toimetasid selleks ajaks juba alajahtunud mehe haiglasse jälgimisele. Läks väga hästi, sest ööd ei oleks sellise ilma ja riietusega mees metsas üle elanud,” nentis välijuht.

Kallas ütles, et abivajaja päästmine sõltub sageli väikestest nüanssidest: “Selle juhtumi puhul oli meile kindlasti suureks abiks lähedase inimese käitumine ja tema teadmine, kus piirkonnas mees võib olla.” sõnas välijuht. “Tähtis ongi omavahel suhelda ja anda kodustele teada, kuhu ja kauaks lähete. Kui ikkagi on kahtlus, et inimene enam ise ennast aidata ei saa ja võib olla hädas, tuleb sellest kiiresti 112 teada anda. Ka on soovitav metsa minnes veenduda, et telefoni aku on täis, riietuda vastavalt ilmastikule ning võtta kaasa veidi sööki-jooki.”

