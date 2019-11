Politsei kutsub elanikke nähtavaks tegema

Teisipäeval korraldavad abipolitseinikud ühes politseinike ja teiste heade koostööpartneritega üle kogu Eesti aktsiooni “Helkuriga sõbraks”. Kaasatakse ka kohalikud elanikud, et nad saaksid aidata oma kodukoha elanikke nähtavaks teha.

Hiiumaal saab aktsioonist osa võtta teisipäeval kell 17 Kärdla kultuurimaja ees ja samal ajal ka Käinas kooli juures. Koos kõnnitakse ja jagatakse vastutulijatele helkureid. Helkurkõnd kestab umbes tunni.

Politsei- ja piirivalveameti politseileitnant Leena Pukk ütles, et igal sügisel sagenevad pimeda aja saabumisega õnnetused, kus ohtu sattuvad kergliiklejad, eeskätt just jalakäijad.

Kogukonna teadlikkuse tõstmiseks kutsutakse ka tänavu ühendusi, külakogukondi, sõprusringkondi ja aktiivseid inimesi olema eeskujuks ja abivajajaid nähtavaks tegema.

Tänavune helkurkõnd on juba kuues.

Sildid: helkur