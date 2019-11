Päästeamet hoiatab!

Öiste miinuskraadidega veekogudele tekkivale õhukesele jääle minek on eluohtlik. Nii jäid pühapäeva õhtul Tallinnas Rocca al Mares hätta kaks last, kes olid jäätunud merele läinud ega pääsenud enam kaldale. Kõik lõppes õnnelikult ja lapsed toimetati kaldale, aga päästjad tuletavad meelde, et praegune jää on veel õhuke ega kanna, mistõttu ei tohi jääle minna.

Turvalisema jää paksus algab 10 sentimeetrist ja selle kujunemiseks peaksid pidevad madalad temperatuurid kestma vähemalt nädala või kauem. Praeguse heitliku ilmaga tugevat jääd veekogudele ei teki ning jääle sadav vihmavesi muudab selle veelgi nõrgemaks. Vanematel palume lastele selgitada jääle mineku ohtusid ja neid keelata. Enda elu ohtu seadvate inimeste korrale kutsumiseks võib appi kutsuda ka päästjad või politseinikud.

