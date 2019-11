Osavallad kopeerisid Emmaste valla head algatust

Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa osavalla ühisprojektina paigaldati sel sügisel osavaldadesse kokku 12 päikesepaneelidel töötavat autonoomset tänavavalgustit.Pühalepa osavalla vanema Liili Elleri sõnul kopeeriti Emmaste osavalla head algatust – 2016. aastal ehitati kaheksasse Emmaste valla bussipeatusesse päikese­paneelidel töötav valgustus.





