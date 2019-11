Orkaan: Politsei­nikud käivad ukselt-uksele

Laupäeval, 30. novembril harjutavad politseinikud neljas maakonnas, sh ka Hiiumaal Kaitseliidu õppuse Orkaan 14 ajal ulatuslikku evakuatsiooni. Õppuse stsenaarium näeb ette, et Pärnumaal, Läänemaal ning Saare- ja Hiiumaal võivad kohalikud elanikud sattuda ohtu ja nad tuleb oma elukohast evakueerida.Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles pressiteate vahendusel, et kriisiolu­korras on ulatusliku evakuatsiooni korraldamine just politsei ülesanne.“Kuna soovime õppuse tegevused võimalikult realistlikult läbi mängida, siis hakkavad politseinikud laupäeval nendes neljas maakonnas teatud piirkondades päriselt ukselt-uksele käima. Õppus ei too kaasa päriselt kellegi evakueerimist oma elukohast, kuid korrakaitsjad vestlevad inimestega kriisideks valmisoleku ja ulatusliku evakuatsiooni teemadel ning jagavad infomaterjale,” selgitas Kõplas.Õppusel harjutatakse elanikkonna ulatusliku evakuatsiooni protseduure ja kaardistatakse evakuatsiooniprotsesse. Selleks testitakse õppuse käigus politseinike kokkukutsumise skeeme, harjutatakse staabijuhtimist, koostööd päästeameti, Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega ning evakuatsioonikohtade moodustamist ja nende tegevuse korraldamist.Lisaks harjutavad politsei­ametnikud elanikkonna teavitamist ulatusliku evakuatsiooni korral.Kaido Kõplas rõhutas, et ääretult oluline on suurendada elanike teadlikkust võimalikest kriisiolu­kordadest: “Võrus toimunud elektrikatkestus näitas selgelt, et me peame taolisteks olukordadeks valmisolekut kasvatama, seega palume elanikelt mõistvat suhtumist.”

Sildid: õppus, orkaan