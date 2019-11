Õnnepalu loobus taas kirjanikupalgast

Kirjanik Tõnu Õnnepalu teatas Eesti Päevalehe vahendusel, et loobub taas järgmiseks kolmeks aastaks talle määratud kirjanikupalgast. Ta loobus kirjanikupalgast ka 2016. aastal.

Õnnepalu sõnas, et kuigi olukord näeb välja nagu rumal komöödia, siis ta ei mõelnud seda nii. “Kujutasin koguni ette, et viimase nelja aasta jooksul ilmunud neli raamatut seda soovi kuidagi õigustavad, aga ei õigusta, miski ei õigusta,” tõdes ta ja rõhutas, et ilmselt ei mõista tema otsust seekord isegi sõbrad ja kirjandusmaailmas kogub ta seetõttu ainult vaenlasi. “Kirjanikupalk võib olla arusaadav kuskil õiglastes Põhjamaades, kuid mitte vaeses ja lõhkikistud Eestis.”

Järgmiseks kolmeks aastaks kandideeris kirjaniku­palgale 41 inimest, kelle seast osutusid valituks viis: Holger Kaints, Mart Kivastik, Anti Saar, Urmas Vadi ja Tõnu Õnnepalu.

2016. aastal loobus Õnnepalu kirjanikupalgast, kuna ei tahtnud, et kirjutamisest saaks tema jaoks avalik kohustus.

Ilmunud err.ee 22. novembril 2019.

