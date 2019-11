Olin töövarjuks Hiiu Lehe toimetuses

Meie kooli ürituste raames toimus traditsiooniliselt töö­varjupäev.Igal õpilasel on võimalus valida, millist ametit oleks huvitav ühe päeva jooksul jälgida. Mõeldes, millised asutused ja ametid meil siin Hiiumaal on, jäi mu pilk pidama Hiiu Lehe juures. Kuidas üks ajaleht õieti valmib, mida on vaja lehe edukaks toimimiseks? Selleks, et neile küsimustele vastuseid leida ja ehk näha muudki põnevat, pöördusin töövarju sooviga Hiiu Lehe toimetuse poole. Sain lehe peatoimetajalt Harda Roosnalt kiirelt sõbraliku vastuse: “Tule muidugi, ootame sind!”Kuigi Hiiu Lehe toimetuses on päris mitme huvitava töölõigu esindajad, otsustasin olla varjuks peatoimetajale. Tundus, et nii saaksin kõige parema ülevaate kogu lehe väljaandmisega seonduvast.Kerge ootusärevusega seadsin sammud toimetusse – kuidas mind vastu võetakse? See ärevus oli küll asjata, kogu personal oli minuga äärmiselt sõbralik ja abi­valmis. Sain toimetuses ringi vaadata, kes mida teeb ja kuidas kõik toimib. Huvitav oli professionaalse kaameraga pilte teha, diktofoni proovida ja peatoimetaja ajakirjanikuks saamise lugu kuulata. Esilehel ilmuva loo juurde lubati minul pilt valida.Jäin oma päevaga toimetuses väga rahule. Pea­toimetaja töö on päris põnev, aga ka keerukas: jälgida, et kõik tähtsamad uudised saaksid kajastatud, erinevad arvamused esindatud ja leht oleks sealjuures aus ja huvitav.Töövarjupäev muutis veidi mu arvamust ajalehtedest. Jälgin uudiseid rohkem neti­lehtedest või televiisorist, kuid paberist ajalehel on oma väärtus, eriti väiksemal maakonna ajalehel: uudised jõuavad nii koju kõigile soovijaile, ka neile, kes inter­netis toimetamisest lugu ei pea. Üleriigilisi uudiseid kajastavad paljud kanalid, aga just kohalikud uudised, sündmused, saavutused ja arvamused vajavad meie oma Hiiumaa inimesteni toomist.Minu arvates teeb Hiiu Lehe toimetus väheste vahenditega head ja tänu­väärset tööd.Suur aitäh neile mind lahkelt võõrustamast!

Cesslyn Pass

Kärdla põhikooli 9. klassi õpilane

Ametlik töövarjupäev

Töövarjupäeva korraldab Junior Achievement Eesti juba 23. korda. Ametlikul töövarjupäeval, 21. novembril oli saatjaid nii ministritel kui ettevõtjatel. Eraldi programmi Töövarjupäeva Kroon raames sai ennast kirja panna ka võimalikuks varjuks Eesti edukaimate ja tuntuimate tippjuhtide, poliitikute ja avaliku elu tegelaste juurde.

“Töövarjupäev annab õpilastele võimaluse kogeda, milline näeb välja tema unistuste töökoht, mõnikord selgub ka, et tegelikult polegi amet üldse selline nagu ette kujutati,” ütles JA Eesti direktor Kersti Loo saadetud pressiteates.

Seekord tuli töövarjudele 436 kutset ja novembri kolmandal nädalal organiseeriti 393 varjutamist ehk siis viidi omavahel kokku ligi 800 inimest. Töövarjuks käiakse ka muul ajal ja terve aasta peale käib töövarjuks üle 3000 noore.

Töövarjupäevale pani alguse JA Eesti 1998. aasta kevadel, kui klassitäis Jakob Westholmi gümnaasiumi õpilasi varjutas ühe päeva jooksul erinevaid riigitöötajaid.

Sildid: töö­varjupäev