Olge ettevaatlikud, suurulukid teel!

Jari Pottala

Esmaspäeva, 4. novembri hommikul jooksis Kõrgessaare maanteel, otse Kärdla sissesõidul reka ette põder.Õnnetuses autojuht kannatada ei saanud, aga põder hukkus. Hiiumaa ja Läänemaa päästepiirkonna juht Hannes Aasma ütles, et auto suutis omal jõul edasi sõita, hukkunud põdra viisid minema jahimehed ja päästjad puhastasid asfaldi. Aasma kutsus kõiki autojuhte ettevaatusele ja tempot maha võtma. Jahihooajal on suurulukid rohkem liikvel, sügishämaruses on neid raskem märgata ning ka teeolud pole enam suvised – kõik õnnetused ei pruugi nii hästi lõppeda. Nii jagas Lea Kallas sotsiaalmeedias soomlase Jari Pottala fotot (pildil) üleskutsega: “Sõbrad, olge liikluses eriti ettevaatlikud. Ma ei taha teist kedagi kaotada.” Väidetavalt selles autos inimesed ei hukkunud.

Sildid: Liiklus, põder, suurulukid, teel