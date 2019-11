Neli politseitöötajat pälvisid tunnustuse

Haapsalu kultuurimajas tunnustati 1. novembril toimunud aktusel politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri tublimaid töötajaid. Teiste seas andis Lääne prefekt Kaido Kõplas üle tunnustused neljale Kärdla jaoskonna töötajale.Teenistusalaste üles­annete silmapaistvalt hea täitmise eest ning seoses politsei ja piirivalve aasta­päevaga pälvisid Lääne prefektuuri teenetemärgi ja rahalise preemia piirkonnapolitseinik Mihkel Karjamaa ja abipolitseinik Aadi Kaasik, prefekti tänukirja ja rahalise preemia pälvis vanemandmekogutöötleja Heleri Haasma. Silmapaistvate teenete eest sai hinnalise kingituse abi­politseinik Anne Kaasik.“Mul on siiras hea meel tunnustuse saanud ametnike üle,” ütles Kärdla jaoskonna juht Moonika Raudsepp. “Sama oluliseks pean ma meie heade koostööpartnerite ja tublide abipolitseinike tunnustamist politsei aastapäeva puhul, sest turvalisuse tagamiseks saarel on kindlasti vaja häid partnereid. Nähes meie vabatahtlike lugematul hulgal tundide panustamist meie ühise heaolu loomisse – see on südantsoojendav ja kiidusõnu väärt.”Praegu tähistatakse politsei ja piirivalve tähtpäeva 1. novembril. Eesti esimene piirivalve juht, Vabadussõja tuntud väejuht kolonelleitnant Ants Kurvits astus ametisse 1. novembril 1922 ja seda päeva loetakse Eesti piirivalve asutamiseks. Ööl vastu 12. novembrit 1918 võeti Tallinnas asunud politseijaoskonnad sakslastelt üle. Seda päeva, 12. novembrit 1918, loetaksegi Eesti politsei asutamise päevaks.

