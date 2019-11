Nagu suvi

Möödunud nädalavahetus oli väga hea tõestus, et saarele saab külalisi meelitada ka turismihooaja välisel ajal – tuleb vaid piisavalt hea asi korraldada.

Turismihooaeg on ju ammu läbi, aga möödunud nädalavahetus saarel oli äärmiselt rahvarohke. Kõige suurem tänu selle eest, et toitlustajatel-majutajatel olid käed korraks jälle tööd täis, kuulub ilm­selgelt Hiiumaa rahvaralli korraldajatele.

Saarele tuli võidu kihutama rekordilised enam kui 130 ekipaaži koos sõpradega. Peaaegu kõik saare majutusasutused olid täis broneeritud, poodides oli nii palju kliente viimati jaanipäeval ja sularah­a­automaatidest said isegi väiksed kupüürid otsa.

Loodetavasti leppisid Kärdla elanikud ettevõtjate teenistuse nimel paaripäevase mootorimürina ja liikluspiirangutega.

Laupäeval anti Käinas kuuendat korda välja Hiiumaa aasta isa tiitel. Tundub, et Naiskodukaitse algatatud aasta isa valimine on vilja kandnud ja sellest on eeskuju võtnud teisedki. Näiteks Palade koolis toimus laupäeval uhke isadepäev, mis algas kontserdiga ja tipnes helikopteri maandumisega kooli staadionil.

12. november 2019