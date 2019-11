MTÜ Halulaev võitis kohtus PRIAt

Kolmapäeval tuli teade, et riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata PRIA kassatsioonkaebuse vaidluses MTÜ Halulaev toetuse üle.Mingem korraks ajas tagasi. Septembris 2017 oli hiiu halulaeva ehitajatel rõõmupäev – Suursadamas lasti vette kaljas HiiuIngel ja laevaehitajate töö jätkus.





