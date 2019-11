Mis juhtub elektrita?

Mis saab, kui näiteks kogu Hiiu saar jääb 24 tunniks või ka 48 tunniks ilma elektrita?

Vastab Hiiumaa turvalisuse nõukogu ja valla kriisikomisjoni juht, vallavanem Reili Rand: “Hiiumaa vald on loonud turvalisuse nõukogu ja kriisikomisjoni. Turvalisuse nõukogu on laiem koostöövõrgustik eesmärgiga kujundada turvalisemat elukeskkonda koostöös riigi­asutuste, kohaliku omavalitsuse, vabaühenduste ja ettevõtjatega. Kriisikomisjon on moodustatud erinevate ametkondadega koostöös kriisireguleerimise koordineerimiseks. Möödunud aastal viisime koostöös Kaitseliidu Lääne malevaga läbi n.ö staabiõppuse, et saada ülevaade olemas­olevatest ressurssidest erinevates olukordades, sh elektrikatkestuse korral. Sellele järgnevalt on täiendamisel detailsem ressursikaardistus. Tollase õppuse kokkuvõtteks on rõõm tõdeda, et Hiiumaal on olulised strateegilised asutused nagu haigla ja hooldekodu varustatud generaatoritega. Samuti on heaks näiteks meie suuremad piimafarmid. Elektrikatkestuse korral on väljakutseks kindlasti mobiilsideühenduse jätku­suutlikkus teavitustegevuseks kui ka tanklate kasutamine. Lisaks ametkondade ettevalmistusele on oluline kindlasti rõhutada elanike endi valmisolekut ehk koduste varude olemasolu. Siinkohal on abiks nais­kodukaitsjate loodud mobiilirakendus “Ole Valmis!”.

