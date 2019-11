Marutaud Hiiumaal tagasi?

IVAR-MARTIN VOOLAID

Loodusfotograaf märkas vahutava suuga rebast, kes võis olla marutaudis.Loodusfotograaf Ivar-Martin Voolaid märkas kummaliselt käituvat rebast laupäeval Pühalepa osavalla maadel Valipe külas.“Kuna tegelen fotograafiaga, oskan juba ümbrust hinnata, kas on loomi liikumas või midagi muud toimumas. Märkasin põllul rebast, kes esmasel vaatlusel mängis saagiga. Liikusin loomale lähemale, sain teda isegi telefoniga filmida. Rebane ei teinud minust väljagi, tiirutas ümber enda nagu ajaks saba taga,” kirjeldas Voolaid.Kuna olukord tundus huvitav, viis ta koera tuppa, võttis kaamera koos statiiviga ja läks tagasi. Rebane oli ikka veel seal, ainult natuke asukohta vahetanud. Tingimused pildistamiseks olid head, piisavalt valgust ja tuul.“Pildistasin looma ja tema tegevust, kui järsku tuli rebane hoogsalt mulle peale, veidi urisedes ja ähvardades,” rääkis Voolaid, kes seepeale eemale liikus.Kodus pilte töödeldes ja täpsemalt vaadates avastas ta, et ühel fotol rebase suu vahutab.Guugeldades sai ta vastuseks, et tegu on marutaudis loomaga, kelle eluiga pole pikk. Järgmise päeva, püha­päeva hommikul läks ta tagasi põllule ja leidis sealt rebase laiba, mille kallal toimetasid varesed.Eile pidid jahimehed rebase­ korjuse veterinaarametisse toimetama, et teha analüüsid ja saada võimaliku marutaudi kohta kinnitust.Eesti on marutaudivaba olnud kuus aastat, Hiiumaal vaktsineeriti metsloomi maru­taudi vastu viimati 2010. aastal.

