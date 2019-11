Maakilb alustab, tulge nuputama

Üleeestiline mälumäng Maakilb alustab novembris 21. hooaega ning juba 15. hooaega järjest saavad hiidlased mängida eel­voorud kodus. Mängupaik, nagu ikka, on Hellamaa perekeskuses. Tänavused eelvoorud toimuvad 9. novembril ja 7. detsembril algusega kell 12.

Kahe vooru kokkuvõttes selgub üleeestiline paremus­järjestus. Kümme edukamat saavad kohe superfinaali, järgmised kümme Rahva­liiga A-finaali ning ülejäänud saavad kaasa teha B-finaalis, mille mäng peetakse tänavugi ilmselt Märjamaal. Seega peaks ka hiidlastele sobima. Sealt on võimalik mängida ennast A-finaali ja viimasest superfinaali, mida Hiiumaa vald mullu ka suutis.

Loodan, et meie staažikad osavõtjad Emmaste, Kõrges­saare ja Hellamaa on tänavugi platsis. Teretulnud on ka Kärdla mälumängus osalevad tugevad tiimid Mehed Kes Teavad Ussisõnu, Uued Tulijad, Cafe Orientale, Militaarajalooselts jt.

Konkurents ilma Kärdlata kippus mullu kesiseks jääma. Loomulikult on lubatud ka kombineeritud võistkonnad ja kõik võivad kaasata viienda mängijana ühe noorvõistleja, kes sündinud 1. jaanuaril 1999 või hiljem.

Osavõtust palun mulle teatada võistluseelsel nädalal fb-sõnumis või telefonil 5373 8007.

Juhendiga saab täpsemalt tutvuda Eesti Mälumänguliidu kodulehel aadressil kilb.ee

Tiit Kerves

Sildid: Maakilb