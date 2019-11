Loov Hiiumaa tegevuskava valmimas

Päeva rosin

“Me võtame praegu kuus protsenti tööjõumakse ära, viime iga aasta sada miljonit (eurot) välismaale ja vastu saame uduse lubaduse, et 30 aasta pärast saab sada eurot (pensionile) juurde, see kaup ei tasu ära. Kas nad (pangad) jätkavad arrogantset juttu, et viime raha Rootsi, seal keegi seob selle pakki või saab äkki tekitada suuremat tootlust?”

Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts leiab, et pensionireform on suurepärane võimalus survestada fondihaldureid fondide tootlikkust tõstma, et see jõuaks lähemale kunagistele lubadustele, mis reklaamides välja käidi. Intervjuu Vilja Kiislerile, 11. november 2019.