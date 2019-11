Lasteaedade osalustasu kinnitati koalitsiooni häältega

Volikogu otsustas neljapäeval 12 poolt- ja 8 vastuhäälega, et uuest aastast hakkab kõigis Hiiumaa laste­aedades kehtima ühtne omaosalus­tasu, 30 eurot kuus.Uuest aastast kehtib kõigis Hiiumaa lasteaedades ühtne osalustasu: esimese lapse eest tuleb tasuda 30 eurot kuus, teise eest 25 eurot ja alates kolmandast lapsest täiendavat osalustasu ei ole.





Sildid: lasteaiad, omaosalus­tasu