Kuue päevaga pool tuhat klienti

Hiiumaa Saatkond müüjaterohkel Tallinna jõuluturul on kohanud lahket vastu­võttu ning kuue päevaga tehti pool tuhat ostu.Teisipäeval oli Tallinna jõulu­turul Hiiumaa müügi­paviljonis ametis meie kuulsaim alpinist Inna Lepik, kes käib pealinnastreenimas. “Kuna Hiiumaal ei ole veel korralikku ronimis­seina, siis ma käin siin ronimis­trennis,” selgitas ta. “Mõtlesin, et kuna ma nagunii käin Tallinnas tihti oma ronimisharrastuse tõttu, siis kasutasin võimalust siin abiks olla.”





Sildid: Hiiumaa Saatkond, jõulutug