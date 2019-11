Kultuuritemplid iseseisvuvad uuest aastast

HARDA ROOSNA

Neli aastat tagasi Hiiu valla tekkimise järel liidetud Kõrges­saare allasutused jätkavad eraldumist – uuest aastast on iseseisvad ka kultuuri­asutused ja raamatukogud.Uuest aastast on Kõrges­saare vaba aja keskus (VAK)ja Kärdla kultuurikeskus taas kaks eraldiseisvat asutust. Eraldi hakkavad tööle ka kahe osavalla raamatu­kogud.





Sildid: iseseisvad, kultuuri­asutused, raamatukogud