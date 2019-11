Koputus uksele

On rahulik novembrikuu laupäev. Kostab koputus uksele. Avad selle ja sealt vaatab vastu politseiametnik. Esimene reaktsioon on ehmatus. Miks peaks politsei minu ukse taga olema? Mis on juhtunud? Mida ma teinud olen?

Tegelikult on tegemist õppusega Orkaan 14, mille stsenaarium näeb ette, et kohalikud elanikud võivad sattuda ohtu ja nad tuleb oma elukohast evakueerida.

Sellist õppust, kus päris elanike ja päris evakueerimist harjutatakse, pole Hiiumaal vist olnudki. On küll olnud harjutusi, kus päästetavate rollis inimesed, kes teavad, et osalevad õppusel.

Seepärast võib see kohtumine olla esi­algu harjumatu, aga tulevase turvalisuse puhuks hädavajalik.

Endistest aegadest on ehk jäänud veel arusaam politseist kui karistajast. Tänapäeval on politsei roll uuenenud – politseinik on korra hoidja ja valvur, samuti abistaja. Nii ei peaks politseinikuga kohtumine enam hirmu esile kutsuma.

Ka õppusel Orkaan on politseinikud kohalikke elanikke kriisiolukorras abistamas. Tehkem siis nendega igakülgselt koostööd. Teeme ju õppusi selle nimel, et olukorras, kui tõesti häda käes, sujuks kõik ilusti. Selle nimel aga on vaja harjutada ja treenida.

Ehe näide, et kriisiolukorrad pole eestlastestki kaugel, on alles hiljutine suur elektrikatkestus, mis elu Võrumaal halvas ja paljudele suurt kahju tekitas.

Kui laupäevane õppus seljataga, saame pühapäeval minna esimesele advendile vastu palju kindlama tundega teades, et meie turvalisuse nimel pingutatakse ja harjutatakse, kuidas keerulises olukorras hakkama saada.

