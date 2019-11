Kõplas jätkab Lääne prefektina

PPA

Teisipäeval allkirjastas sise­minister Mart Helme käskkirja, millega kinnitas Kaido Kõplase Lääne prefektiks aastateks 2020–2024.Kõplase sõnul on tal uuele ametiajale vastu minna ühest küljest lihtsam, kuid teisalt ka keerulisem. “Lihtsam on ilmselt seepärast, et ma olen enesekindlam, keerulisem seetõttu, et mul on nüüd palju suuremad ambitsioonid,” sõnas prefekt.Kõplas kiitis oma meeskonda Lääne prefektuurist ja ütles, et oma järgmise ametiaja olulisemateks ülesanneteks peabki ta töötajate rahulolu hoidmist, aga ka efektiivset ennetustööd, koostööd vabatahtlike ja koostööpartneritega, samuti piiri- ja migratsioonijärelevalve kompetentsi arendamist ning kriisideks valmisoleku arendamist.Kaido Kõplas on Lääne prefekt olnud aastast 2015. Tema ametiaeg saab läbi 31. detsembril ja uus viis aastat kestev ametiaeg algab 1. jaanuaril 2020.ToimetajaKärolyn Kivistik

Sildid: Kaido Kõplas, prefekt