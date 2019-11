Kinnine lasteasutus Kõppu

mudeliklubi

Võimalus, et Kõpu kooli tuleb kinnine lasteasutus, on kohalikud ärevile ajanud ja nad pöördusid selgituste saamiseks sotsiaal­keskuse juhataja Riho Rahuoja poole.Hariduslike erivajadustega õpilaste vähesuse tõttu on Kärdla põhikooli Kõpu õppe­koha hoonetekompleksile pikemat aega otsitud lisasisu.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Kõpu kool