Keit Pentus-Rosimannus kliimast ja Hiiumaast

PEEP LILLEMÄGI

Eelmisel neljapäeval oli Hiiumaal riigikogu Reformi­erakonna saadikurühma aseesimees, varem keskkonna­ministri- ja välisministri ametit pidanud Keit Pentus-Rosimannus.“Hiiumaale tulin, sest kohalik Reformierakonna piirkond kutsus. Üks oluline kohtumine oligi päeva viimane, erakonnakaaslastega.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Keit Pentus-Rosimannus, kliima