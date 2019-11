Kärdlasse leiti uus perearst

Kärdla perearsti Hilja Hiiemetsa 1914 inimesega nimistu võtab üle doktor Jüri Viidebaum. Terviseameti konkurss leidmaks Kärdlasse uut perearsti, lõppes 1. novembril. Ameti tervis­hoiuteenuste osakonna juhataja Pille Saar ütles, et tähtajaks laekus üks avaldus ja aprillist alustab uue perearstina doktor Viidebaum.

Senine perearst, 36 aastat ametis olnud Hiiemets on pensionile jäämist aastaid edasi lükanud, kuid nüüdseks on otsus tehtud. Tema teeneid tunnustati tänavusel Hiiumaa valla vabariigi aastapäeva vastuvõtul Hiiu maakonna teenetemärgiga.

Kärdla on esimene Hiiumaa perearstikeskus, kuhu on õnnestunud uus tohter leida. Juba 2011. aastal jäi perearstita Pühalepa ja 2015. aastast Kõrgessaare piirkond.

