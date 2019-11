Kärdla riigimaja tuleb turule

Vald pakub uue riigimaja asukohaks praeguse Kärdla turu asukohta Hiiu tn 1a, mille suuruseks 3771 ruutmeetrit. Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann nimetas asukoha plussideks, et kinnistu kuulub vallale ja on piisava suurusega: “Sinna mahuvad nii riigimaja, seda teenindav ja Kärdla keskust toetav parkimismaht kui ka turupindadeks vajalik ruum.”

Kaalumisel oli mitu asukohta, valiku tegemisel olid peamised argumendid ligipääsetavus, nähtavus ja mahutavus. Sobivaima kinnistu valikuni jõuti koos RKASi esindajatega.

Endise Hiiu maavalitsuse hoone Leigri väljakul praagiti kohe välja. “Leigri väljaku hoone on liiga suur riigimajaks ja selle renoveerimine kujuneb liiga kalliks. Soodsam oleks ehitada uus ja parema funktsionaalsusega riigimaja,” ütles RKASi riigimajade projektidirektor Kärt Vabrit.

Riigile kuulub ka Pargi tänav 2 kinnistu, kuid Vabrit ütles, et sellele kinnistule saab rajada kuni 600 ruutmeetrise bruto­pindalaga hoone ja see jääb liiga kitsaks.

Uue riigimaja brutopindalaks planeeritakse 1200–1500 ruutmeetrit. Hoones hakkab tööle 11 riigiasutust, lisaks tulevikus ka kohus – kokku oleks seal umbes 60 töökohta.

Kõrgessaare maantee 2 ehk endise politseimaja kinnistu ja Sadama tn 15b ehk osa kunagise Hiiu Kaluri majast olnuks suuruse poolest piisavad, kuid RKASile ei sobinud asukoht. Nende soov oli, et riigimaja asuks võimalikult linna keskel. “Rajades uut hoonet, on võimalus valida sobivaim asukoht logistiliselt, et riigi teenused oleks kodanikele kõige paremini kättesaadavad,” ütles Vabrit.

Kärdla riigimaja ehitus on plaanis aastast 2023.

