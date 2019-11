Kärdla kolemajad on visad kaduma

Volikogu esimehe eestvedamisel tehtud kolemajade tuurist pole senini mingit kasu olnud. Kõik linnapilti risustavad hooned on endiselt alles.

Kui parvlaevalt Kärdlasse sisse­sõitjaid tervitab juba üsna ilus linnavälimusega asula, siis oma alustega sadamasse saabujaid ootab hoopis kurvem vaatepilt.

Just sadamapoolsesse linna­ossa jääb enamus Kärdla n-ö kolemaju, millele aastaid tähelepanu juhtinud ka Hiiu Leht.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: hooned, kolemajad