Ka PRIA eksib

Eile tuli riigikohtu pressiteade, et riigikohtu halduskolleegium jättis rahuldamata PRIA kassatsioonkaebuse vaidluses MTÜ Halulaev toetuse üle.

Huvitavaim osa otsusest on see, et lõpuks ometi löödi MTÜd kahte lehte: ühed, mis täidavad avalikku ülesannet ja teised, mis tegutsevad avalikes huvides. Esimeste kohta kehtib riigihangete seadus täie rangusega, teiste kohta see ei käi.

“Praegusel juhul pidasid nii PRIA kui kohtud MTÜd ekslikult hankijaks,” juhtis riigikohtu halduskolleegium tehtud veale tähelepanu.

2014. aastal kirjutas PRIA nõunik riigi­hangete alal Keidi Kõiv Lääne Elu veebi­lehel: “Ilmselgete ja tõsiste rikkumiste korral ei saa PRIA nendele läbi sõrmede vaadata, vaid peab seadusest tulenevate kohustuste tõttu võtma kasutusele abinõusid rikkumiste ohjeldamiseks. Riigihangete seaduse järgimine ei ole nii keeruline kui esmapilgul paistab. Tuleb süveneda seadusesse ning vajadusel pidada nõu asjatundjatega.”

Mis saab juhul, kui asjatundja eksib ja vea teeb riigiasutus, nagu seda on PRIA?

Kas PRIA heastab tehtud vead tagant­järele? Ja kui vigu on tehtud rohkem, kas nüüd kuulatakse ka vigadele osutajat?

22. november 2019