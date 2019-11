Jahijuht: Meiega ei maksa pahandada

Hiiumaa jahimehed teevad kohusetundlikult oma tööd, nende sõnum küla­elanikele on, et kütte nähes ei maksa nendega pahandada.Laupäeval, 16. novembril oli Kõrgessaare jahtkonna jahiseltskond kätte saanud kahe- ja pooleaastase põdra. Kõrgessaare jahtkonna jaoks oli see kuues põder, kes sel hooajal kütitud. “Varsti saab põdrajaht otsa,” ütles jahijuht Raul Randmaa.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: jahimehed