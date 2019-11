HOKil lõppes väga edukas aasta

Tanel Esta

Hiiumaa orienteerujatel oli väga edukas aasta, eriti noortel.Eesti meistrivõistlustel orienteerumises võideti erinevatel radadel kokku rekordilised 27 individuaal- ja 3 võistkondlikku medalit. Viiekordseks Eesti meistriks tuli Toivo Saue M70 vanuseklassis. Kahekordseks meistriks krooniti Kustu Künnapas M18 klassis. Kuldmedalid võitsid Herta Kesküla 14, Toomas Mast M55 ja Mati Mägi M40 klassis. Kaks hõbe­medalit võitis Maria Eller N14. Ühe hõbemedali võitsid Eliise Kesküla N16, Herta Kesküla N16, Siiri Talts N18 ja Toivo Saue M65 klassis. Hõbe­medalid võitis ka N14/16 klassi teate­naiskond koosseisus Helisa Tartu, Kätlin Mast ja Marta Maripuu. Kaks pronksmedalit võitsid Toivo Saue, Taivo Timmusk ja Kustu Künnapas. Ühe pronksmedali võitsid Eliise Kesküla, Herta Kesküla, Toomas Mast, Anu Saue ja Mati Mägi. Pronksmedalid sai ka M35/40 teatemeeskond koosseisus Mati Mägi, Ott Rakkaselg ja Taivo Timmusk, samuti M50 teatevõistkond koosseisus Toivo Saue ja Toomas Mast.Eesti koondise ridades esindasid Eestit rahvusvahelistel võistlustel Kustu Künnapas, Siiri Talts, Eliise Kesküla, Herta Kesküla ja Maria Eller.Rahvusvahelise Kooli­spordiliidu maailmameistrivõistlustel võitis hõbemedali Maria Eller.Hooaja vältel toimunud Eesti Orienteerumisliidu ja ASi Printcenter karikasarjas olid meie noored tihedas konkurentsis väga edukad. Karika võitis Kätlin Mast N12 klassis, samas vanuseklassis saavutas viienda koha Helisa Tartu. N14 klassis võitis teise koha Maria Eller ja kolmanda Herta Kesküla, Siiri Talts oli teine N18 klassis. Kustu Künnapas saavutas M18 klassis neljanda ja Eliise Kesküla N16 klassis seitsmenda koha.Noorte treeneriteks on Hiiumaa spordikoolis Anu Saue ja Kristi Heilman. Anu Saue õpetab orienteerumist ka Käina kooli õpilastele. Noorte sportliku arenguhüppe aluseks on ka lastevanemate huvi ja igakülgne toetus. Eesti Olümpiakomitee tunnustas perekond Maripuud – Märt, Elen, Helena ja Marta – kui aasta sportlikku peret. Palju õnne!Eesti orienteerumisjooksu selle aasta edetabelis on M18 vanuseklassis vabariigi parimaks orienteerujaks KustuKünnapas. Oma vanuse­klassides saavutasid teised kohad Maria Eller ja Toivo Saue. Kolmandad on Kätlin Mast N12 ja Herta Kesküla N14 klassides. Neljas on Mati Mägi M40, viies Marta Maripuu N12, kuues Siiri Talts N18 klassis. Esikümnes veel seitsmendana Eliise Kesküla N16 ja Taivo Timmusk M35 klassis, kaheksas Anu Saue N65 ja Helisa Tartu N12 klassis ning üheksas Kristi Heilman N45 vanuseklassis.Ka Eestis toimunud rahvusvahelistel võistlustel Ilves-3, Suvejooks, Kopra karikas ja Suunto Games olid HOKi liikmed parimate hulgas. HOKi juhatus tunnistas aasta parimaks N10 vanuseklassis Marta Maripuud, N12 klassis Kätlin Masti, N14 klassis Maria Elleri, N16 klassis Eliise Kesküla, N18 klassis Siiri Taltsi, meestest Kustu Künnapase, naisveteraniks Anu Saue ja meesveteraniks Toivo Saue.Maakonnas viisime läbi viis võistlust, millest olulisem oli Hiiumaa 58. karikavõistlus orienteerumises 17.–18. augustil Mägipel. Korraldasime orienteerumispäevad Emmaste koolis ja Lauka koolis, tutvustasime orienteerumist Emmaste ja Käina lasteaia lastele. Lasteaedade lapsed olid vahvad ja ka kasvatajad orienteerusid aktiivselt kaasa.Andsime välja uued kaardid Kõrgessaare ja Mägipe maastikel, koostajaks Toivo Saue, Hüti maastiku kaardi tegi Tiit Tatter.Noorte silmapaistvate tulemuste saavutamisel on suur osa meie toetajatel. Tänu neile said nad osa võtta Eesti meistri­võistlustest ja teistest suurvõistlustest, mis enamasti toimusid Lõuna- Eesti maastikel. Suured tänud: AS Jetoil, Hiiumaa vald, AS Sportland, COOP Hiiumaa, Kultuur­kapitali Hiiumaa ekspertgrupp, AS Jalajälg, Hiiumaa Spordiliit, AS Salva Kindlustus, Kõrgessaare osavald, Eesti Orienteerumisliit, Hiiumaa Spordikool.Hooajast teeme kokkuvõtte ja autasustame parimaid 7. detsembril kell 15 Käinas vastvalminud puhkemajas Tondiloss, kuhu ootame kõiki orienteerumishuvilisi.

Eda Tärk

HOKi president

