Hingedepäeva kontsert Käinas

Hingedepäeval, 2. novembril, musitseerib Käina huvi- ja kultuurikeskuses Tallinna Püha Vaimu kammerkoor. Koor on tänaseks tegutsenud 36 aastat. Viimased 21 aastat on koori dirigeerinud Riho Ridbeck, kes on tuntud ka vanamuusika ansambli Hortus Musicus ühe asutajana ja kes on tegevmuusik seal siiani.

Lauljaid on kooris 19, neist enamus on laulnud kooris juba üle 20 aasta. Koori repertuaaris on keskaegsed laulud ja eesti vaimulik muusika. Suurvormidest on koori esituses kõlanud Antonio Vivaldi “Gloria”, Giovanni Battista Pergolesi “Stabat Mater” ja Camille Saint-Saëns`i “Jõuluoratoorium” koos solistide ja orkestriga. Koor on osalenud kõikidel üldlaulupidudel, samuti kristlikel laulupidudel Eestis, kontserte on antud ka Soomes, Lätis ja St.Peterburis.

Kooriga koos musitseerib Tallinna Püha Vaimu koguduse organist Olga Gams, kes alustas oma muusikuteed Togliatti Muusikakoolis. Organistiks õppis ta Tallinna Usuteaduse Instituudis ja on täiendanud end Saksamaal. Soolopartiisid laulab Ann Narva, kes on lõpetanud Tallinna Muusika­akadeemia. Kandlel musitseerib Tuule Kann, kes on tuntud pärimusmuusika edasikandjana nii Eestis kui väljaspool.

Kontsert saab teoks tänu EELK Tallinna Püha Vaimu koguduse ja Käina Martini koguduse sõprussuhetele. Külalised on avaldanud soovi toetada oma esinemisega Käina kiriku varemete korrastamist. Kontserdil ei ole pileteid, kuid seal on võimalus teha annetus Käina kiriku heaks. Seega on oodata rahuliku kauni muusikaga heategevuslikku kontserti hingedeaja alguse tähistamiseks.

Kati Kukk

EELK Käina Martini koguduse juhatuse liige

Sildid: hingedepäev, Käina, kontsert